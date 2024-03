Al CONI di Formia la riunione in vista delle Olimpiadi

Un’importante riunione si terrà giovedì alle 13:30 presso il prestigioso Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, dove la Giunta nazionale del CONI si congregherà per discutere temi cruciali in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi.

Sei saranno i punti focali all’ordine del giorno, tra cui spiccano l’attività olimpica e le strategie antidoping, oltre agli affari amministrativi e a proposte avanzate dai membri della giunta.





Il centro, che in queste settimane è diventato un crogiolo di talenti sportivi, vede molti atleti impegnati nella preparazione per l’evento sportivo più atteso dell’anno. Da non dimenticare la presenza spesso a Formia di Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, la cui presenza è stata immortalata in numerose occasioni durante gli allenamenti e che ha preparato proprio nel Golfo il salto valso l’oro mondiale nel 2023.