FOTO – Calcio, per il Formia una vittoria in memoria di “Peppe”: tributo al 16enne scomparso

“Peppe per sempre con noi”. Una partita speciale e avvolta da un velo di profonda tristezza, quella che domenica ha visto incontrarsi il Città di Formia e l’Fc Racing Ardea, terminata con una vittoria dei padroni di casa per due a zero: allo stadio formiano è andato in scena un sentito tributo alla memoria di Giuseppe Maiolo, il 16enne formiano deceduto mercoledì scorso in un incidente in scooter. Un ragazzo nel fiore degli anni strappato alla vita troppo presto, salutato per l’ultima volta nella giornata di lunedì, all’interno della chiesa del Buon pastore, nel quartiere di Penitro, in cui era cresciuto.

Tornando alla partita, valida per la 28esima giornata del Girone B dell’Eccellenza laziale, il Formia ha vinto con le reti di Cacciottolo al 38′ (R) e Buglia al 70′.





Città di Formia: Caparro, Esposito, Tortora, Garcia Lautaro, Medici (67’ Marino), Zullo, Menna, Di Gennaro, Cacciottolo, Marotta (73’ Fiammenghi), Buglia. All. Cogliandro. A disp. Citarella, Conte, Beato, Colacicco, Frascogna, Romano, Palazzo.

Racing Ardea: Salvati, Amata, Lauri (62’ Triozzi), Zanoni (55’ Neroni), Bruno, Colasanti, Torrini, Petrazzi, Lopez (83’ De Angelis), D’Angelo, Della Vecchia. All. Sgarra. A disp. Grillo, Marocco, Autiero, Manganiello, Siena.

Marcatori: 38’ rig. Cacciottolo (C) 71’ Buglia (C).