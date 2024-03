Allontanato dall’anziana madre per maltrattamenti, viola il provvedimento a ripetizione: arrestato

Nel corso del pomeriggio di venerdì primo marzo, a Priverno, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto nella flagranza del reato un 53enne residente nel comune lepino: non aveva rispettato gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, violandoli a più riprese.

L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della madre, classe ’43, violando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa nella data del 24 dicembre. Un provvedimento restrittivo emesso per maltrattamenti in famiglia e già violato per ben quattro volte nel solo mese di febbraio, fino all’arresto.