Formia calcio, il j’accuse degli ultras: nel mirino società e calciatori

Domenica il derby del Golfo tra Formia e Gaeta, partita valida per il campionato di Eccellenza laziale, si è chiuso con un pareggio per 2-2, vedendo la formazione agguantare il pari per ben due volte. Un incontro accompagnato dalla contestazione degli ultras formiani, che, in polemica con società e calciatori per i risultati stagionali, nelle ore precedenti hanno diffuso un comunicato e si sono presentati all’atteso match in differita. Un segnale.

“Solo la maglia“, scrivono i rappresentanti della tifoseria organizzata del Città di Formia Calcio. “Ci risiamo, potevamo utilizzare un vecchio quanto mai attualissimo comunicato di qualche anno fa, per descrivere cosa stia nuovamente accadendo attorno alla nostra amata squadra. Corsi e ricorsi storici, o errate progettualità, di chi a settembre giunge in città trionfante per poi ritrovarsi a dicembre a dover rincorrere, con una struttura societaria indefinita e spesso evanescente.





Nonostante le rassicurazioni a fine febbraio ci troviamo messi peggio di prima con la salvezza sempre più lontana.

Questa dirigenza è stata fortemente voluta da chi gestiva il settore giovanile, per salvare di certo il buon lavoro fatto in passato, ma anche per non rinunciare a qualche piccolo e misero tornaconto personale.

Gli stessi oggi si lamentano per l’inefficienza e la disorganizzazione della gestione attuale, noi vorremmo solo vedere ognuno svolgere il proprio ruolo, il presidente fare il presidente, l’allenatore fare l’allenatore.

Ai giocatori chiediamo di essere uomini ed invece di lamentarsi per venti giorni di ritardo per gli stipendi pensassero alle misere figure rimediate in giro per il Lazio disonorando i nostri colori.

Per fare calcio in Italia, anche in categorie come la nostra, occorrono volontà, progetti seri, passione e purtroppo tanti soldi. A noi il compito di sostenere la squadra ovunque, alla società il compito di gestire le cose dall’inizio alla fine del campionato, ai giocatori quello di ‘itta la sangua’ sempre e comunque, indipendentemente dal proprio tasso tecnico.

Questa domenica entreremo in ritardo, lasciandovi, anche se per poco, nel silenzio, per dimostrarvi che senza di noi il calcio non è lo stesso. Siamo e saremo ultrà oltre ogni categoria, non abbiamo paura di morire, quindi chiediamo a chi non è in grado o non se la sente di accomodarsi all’uscita. Oggi, come ieri, e come sempre… tifiamo solo la maglia“.

LA FOTOGALLERY DELL’INCONTRO – Immagini a cura di Renato Olimpio per h24notizie

1 di 36

IL TABELLINO

Città di Formia: Caparro, Esposito, Tortora, Garcia Lautaro, Medici (65’ Buglia), Camara, Marino (74’ Zullo), Di Gennaro, Cacciottolo, Da Silva, Menna. All.: Perrella. A disp.: Citarella, Colacicco, Fiammenghi, Marotta, Frascogna, Romano, Beato.

Gaeta: Zuccaro, Di Vito, Di Nardo, Sequino, Mastroianni, Puca (85’ Tofa), Perfetto (76’ Mele), Tataranno, Actis Goretta (62’ Azoitei), Parisella, De Costanzo. All.: Mancone. A disp.: Muti, Merola, Natiello, Nocera, Perrone, Guerra.

Marcatori: 20’ Tataranno (G), 32’ Perfetto (G), 43’ Da Silva (F); 83’ Buglia (F).

Arbitro: Catalani, Sez. di Ciampino. Assistenti: Panella, Sez. di Ciampino – Pernarella, Sez. di Ciampino.

Note: espulso Buglia (F) per doppia ammonizione. Ammoniti Garcia Lautaro (F), Camara (F), Marino (F), Di Gennaro (F), Zullo (F), Zuccaro (G), Di Vito (G), Sequino (G), Mastroianni (G).