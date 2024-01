Forza Italia a congresso: pienone all’Ariston

Il sud pontino politico parla con la voce di Forza Italia. Nei giorni scorsi, presso il teatro Ariston di Gaeta si è celebrato con un vero e proprio pienone, il congresso provinciale del partito del compianto Silvio Berlusconi.

Tante le persone in sala e tante quelle rimaste fuori dal teatro per l’elezione per acclamazione del nuovo coordinatore provinciale Giuseppe Di Rubbo.





A fare gli onori di casa l’ex sindaco di Gaeta oggi alla Pisana Cosmo Mitrano, il coordinatore regionale Claudio Fazzone, l’eurodeputato Salvatore De Meo e i sindaci del territorio. A presidente l’assemblea il senatore romano azzurro Claudio Lotito.

