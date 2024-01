Nuovo autovelox a Sant’Agostino

La decisione è stata presa dal Comune di Gaeta, dopo aver ottenuto il parere dalla Provincia di Latina. Il nuovo autovelox sarà installato in una delle zone che è stata considerata ad alta incidentalità per via del grande traffico, soprattutto nei mesi estivi.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il nuovo rilevatore della velocità, non sarà installato sulla strada regionale Flacca, bensì sulla strada provinciale via Sant’Agostino, l’arteria stradale che collega la Piana marina con Gaeta e anche con la zona dei 25 ponti ai confini con Itri e Formia.