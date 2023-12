Formia, torna l’antica tradizione dello “Sciuscio”

Anche quest’anno l’associazione “La Vita è bella” di Formia sta scaldando i motori per quello che per molti è l’evento dell’anno, lo “Sciuscio formiano”. Infatti, sabato 30 dicembre e domenica 31 tornerà la tradizionale e caratteristica serenata di fine anno, ormai da anni un appuntamento molto atteso da tutta la cittadinanza. Il percorso interesserà vari punti, per poi concentrarsi in queste due giornate sul centro cittadino.

«L’aria di festa si inizia a sentire per le strade, l’attesa si fa giorno dopo giorno sempre più incalzante fino alla notte di San Silvestro», sottolineano dall’associazione del presidente Salvatore Corrado. «Anche quest’anno, per il sedicesimo anno consecutivo siamo lieti di continuare con questa importante tradizione, entusiasti di rallegrare e augurare a tutti i cittadini una buona fine e buon principio per il nuovo anno che arriva. Saranno giornate nella quale musica, tradizione e folklore saranno i principali ingredienti e non mancheranno di certo le sorprese.





«In ultimo vorrei ringraziare tutti gli amici che ci accoglieranno nelle loro abitazioni, attività commerciali o semplicemente per strada, siamo orgogliosi e vogliosi di poter continuare questa fantastica tradizione Formiana», ha concluso Corrado. La città di Formia è pronta, gli “Sciusciatori” pure.