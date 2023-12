Il compagno la minaccia con un coltello da cucina: arrestato

Non si ferma l’ondata di violenza nei confronti delle donne anche nei giorni che

precedono le festività natalizie. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia nei giorni scorsi sono intervenuti all’interno di un’abitazione del centro su richiesta di una donna che

aveva telefonato alla locale Comando Stazione riferendo di essere stata minacciata dal compagno che impugnava un coltello da cucina.

Sul posto interveniva la locale Stazione e personale della sezione Radiomobile che,

dopo aver appurato la veridicità dei fatti, rinveniva il coltello utilizzato per la

minaccia, lungo 28 centimetri, e traevano in arresto il responsabile per il reato di

maltrattamenti in famiglia. Lo stesso, in attesa della convalida veniva sottoposto agli

arresti domiciliari in una abitazione distante dalla donna