Marijuana in casa, 44enne arrestato per spaccio a Sezze

Nella serata di martedì i carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno effettuato un dispositivo di controllo straordinario sul territorio di Sezze, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati.

In tale contesto gli operanti hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 44enne romeno. A seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 84 grammi di marijuana suddivisa in involucri, nonché di un bilancino di precisione. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.





Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il soggetto tratto in arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Sarà sottoposto giovedì rito direttissimo.