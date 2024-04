Operazione del Nas, sequestri e multe a Santi Cosma e Damiano

I Carabinieri del Nas hanno messo in atto un’operazione di controllo serrato nel sud della provincia, mirata a contrastare le frodi commerciali. Santi Cosma e Damiano è stato il fulcro delle indagini.

Durante le ispezioni, gli uomini del Nas hanno passato al setaccio diverse attività commerciali, tra cui ristoranti, pizzerie e pasticcerie. Le scoperte sono state sorprendenti: irregolarità importanti sono emerse a seguito di controlli approfonditi.





In particolare, due ristoranti-pizzerie e una pasticceria sono stati sanzionati con multe da oltre mille euro ciascuno. I titolari delle varie attività dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Inoltre, sono stati sequestrati decine di prodotti per i quali non era possibile risalire alla tracciabilità.

L’operazione del Nas rappresenta un duro colpo per chi tenta di eludere le norme e di mettere in pericolo la salute dei consumatori. Le autorità continuano a vigilare per garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di consumo.