Un match con una big per il Frosinone, quello del 23 dicembre, che non si è concluso come era nelle aspirazioni dei tifosi ciociari.

In terra laziale passa la Juventus con il punteggio di 1-2. Personaggi illustri anche in tribuna, tra cui il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.





IL RACCONTO FOTOGRAFICO DI RENATO OLIMPIO