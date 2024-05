Formia, furto nel centro commerciale: 20enne arrestata

Nei giorni scorsi, a Formia, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del Norm della Compagnia locale hanno tratto in arresto una 20enne etnia rom, originaria di Frosinone e proveniente da un campo nomadi di Napoli. La giovane è accusata di furto aggravato.

Era stata attenzionata da personale della sicurezza del centro commerciale di Formia, perché vista aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato. Prontamente allarmati e intervenuti, i militari dell’Arma l’hanno identificata per poi rinvenire, a seguito di una perquisizione personale, numerosa merce in precedenza sottratta nell’ipermercato e abilmente occultata nei propri indumenti.





La refurtiva veniva in tal modo recuperata e riconsegnata all’avente titolo, mentre la donna, è stata tratta in arresto in flagranza di reato, convalidato l’indomani dall’autorità giudiziaria.

Nel frattempo a carico dell’indagata è stata proposta dai militari l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Formia, al fine di scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati in questo territorio.