Ruba il borsello di una donna, trovato in possesso anche di altro materiale

Denunciato per ricettazione un cittadino di 35 anni di Roccasecca dei Volsci. L’uomo deve rispondere del reato di ricettazione.

Secondo quanto appurato dai carabinieri, l’uomo a seguito di indagini sarebbe stato trovato in possesso, presso la sua abitazione, di 2 computer portatili e una sigaretta elettronica che erano stati rubati durante la notte tra il 19 e il 20 maggio scorso presso gli uffici del C.E.D. del nosocomio di Frosinone.





La refurtiva, recuperata dai militari, è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l‘uomo è stato arrestato in flagranza per via del furto di un borsello di proprietà di una donna.