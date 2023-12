Pistole rubate e quattro chili di droga, 43enne arrestato a Latina

Nel corso del pomeriggio del 19 dicembre, a Latina, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino in coordinamento con i colleghi della Stazione di Borgo Podgora, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza per i reati di detenzione illegale di armi alterate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 43enne del posto.

Si tratta di un uomo residente nella zona di Borgo Bainsizza, già colpito da altri precedenti di polizia. In seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di complessivi 3,836 chili di marijuana, 325 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché di una pistola revolver marca Beretta calibro 32 risultata provento di furto in nel 2021 a Pontasserchio (PI), una pistola calibro 9 opportunamente alterata al fine di permettere l’inserimento di un silenziatore artigianale risultata provento di furto nel 2017 a Ciampino (RM), 21 cartucce calibro 9 e 20 cartucce calibro 32. L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.