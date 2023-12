Ciclismo, la campionessa italiana è una 14enne originaria di Gaeta

Ha origini gaetane la campionessa italiana di ciclismo giovanile sia su strada che su pista. Si chiama Elena D’Agnese, è una studentessa di 14 anni e, nel 2023, precisamente a inizio luglio, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati italiani su strada a Biario Terme e due titoli italiani su pista ad inizio agosto a Forlì. Ottima poi, nel fine stagione, la 4^ posizione nella classifica della “Coppa rosa” e le vittorie in entrambe le gare nella Coppa delle Regioni (sia Madison che Omnium), con cui ha contribuito al raggiungimento del 3^ posto di squadra del Friuli.

Le foto in maglia tricolore, che l’entusiasta papà Gennaro ha inviato alla foltissima parentela residente a Gaeta, sono relative proprio alla fase finale della Coppa delle Regioni, svoltasi lo scorso settembre a Pordenone . In pratica, su 28 gare su strada, Elena ne ha vinte 6 (di cui una in notturna) e 10 su pista, realizzando complessivamente 13 podi (piazzamenti nei primi 3 posto della classifica) e 22 nei primi 5. Arrivando così ad essere 3^ assoluta nel ranking nazionale della categoria. Un ottimo risultato visto che, oltre ad aver superato brillantemente gli esami di licenza media a giugno, a fine luglio ha realizzato una doppietta ai Campionati italiani su pista, arrivando ad indossare per ben due straordinarie volte la maglia tricolore nella categoria esordienti, a Forlì, subito dopo l’argento del Campionato nazionale di ciclismo su strada. L’anno scorso aveva già conquistato 6 vittorie, oltre a numerosi piazzamenti ed era stata 4^ nel ranking.





Cresciuta nel vivaio della Scuola Ciclismo Senza Confini di Gorizia, la giovanissima Elena, che nelle ultime stagioni ha ben difeso i colori del Club di Valvasone, ha corso come rappresentativa regionale le gare degli italiani sia nella specialità dell’Americana che nella prova individuale, giungendo in soli due giorni al titolo di pluricampionessa. Da Gaeta esultano i nonni, gli zii e i numerosi parenti che, oltre a complimentarsi con papà Gennaro e mamma Marta, vogliono far sentire ad Elena tutto il loro affetto e l’ammirazione. E far sapere anche alla città tutta che… un po’ di Gaeta brilla sicuramente nel cuore come negli occhioni scuri di una campionessa di ciclismo.