Il sindaco operato per problemi cardiaci: “Sereno e vigile”

Un lieve malore e poi il ricovero e l’operazione per problemi cardiaci per il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

Il primo cittadino di 72 anni, festeggiati a novembre scorso, all’inizio aveva pensato a un ipotetico problema di digestione, ma non passando, domenica si è rivolto ai sanitari del pronto soccorso di Fondi.





Da qui, a seguito di esami che avevano registrato valori non proprio rassicuranti, si è resa necessaria un’operazione chirurgica al Dono Svizzero di Formia nella mattinata di lunedì. Intervento che fortunatamente è andato bene.

Dopo un breve periodo di riposo il primo cittadino tornerà alla guida della macchina amministrativa che adesso è coordinata dal suo vice Vincenzo Carnevale.

LA NOTA DEL COMUNE DI FONDI

“Gli assessori, il presidente del Consiglio a nome dell’intera Pubblica Assise e i dirigenti a nome dei dipendenti comunali rivolgono al sindaco Beniamino Maschietto, sottoposto questa mattina ad un intervento non programmato, i migliori auguri per una pronta guarigione. Il primo cittadino, ricoverato ieri pomeriggio presso il “Dono Svizzero” di Formia a causa di un lieve malore a seguito del quale si è personalmente recato al pronto soccorso, è in buone condizioni di salute ma dovrà trascorrere alcuni giorni in ospedale presso il reparto di cardiologia. Sentito telefonicamente, il sindaco è sereno e vigile e, dopo un breve periodo di riposo, tornerà ad assolvere gli impegni amministrativi e istituzionali“.