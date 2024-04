Poliziotto denunciato dal dirigente viene assolto

Era stato denunciato dal suo dirigente un uomo in forza alla Polizia di Gaeta che, ha dovuto rispondere di accesso abusivo ai sistemi informatici, con l’aggravante di trattarsi di sistemi in uso alle forze di Polizia e a garanzia della sicurezza pubblica.

A denunciarlo era stato l’ex dirigente del commissariato locale. Secondo quanto reso noto dal legale dell’agente di Gaeta, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, il dirigente, infatti, aveva segnalato al Pubblico Ministero delle presunte anomalie segnalando centinaia di presunti accessi abusi al sistema informatico negli anni dal 2010 al 2018, tutti avvenuti con le credenziali di accesso dell’operatore sottoposto.





Secondo quanto reso noto dall’imputato che è stato assolto, il processo ha dimostrato ben altra verità. L’uomo, oltre ad avere giustificato ogni accesso ai terminali in uso alle Forze di Polizia ha anche documentato, i rapporti con il proprio Dirigente in Commissariato si fossero in realtà da tempo deteriorati sino al punto di informare il Questore di Latina su continue anomalie interne e contrasti lavorativi.

L’assoluzione, arrivata con formula piena, è giunta presso il Tribunale di Cassino pronunciata dal Giudice Sangiovanni, al termine delle discussioni e della camera di consiglio.