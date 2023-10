Capannone a fuoco sulla Pontina, giallo sulle cause

A cavallo tra giovedì e venerdì, intorno all’1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un capannone nel Comune di Latina. Sul posto, nei pressi del chilometro 74 della Pontina, si è portata la squadra territoriale, constatando la presenza di fiamme all’interno della struttura, di circa 300 metri quadrati e adibita a deposito di materiale generico.

GALLERY





1 di 3

All’arrivo dei pompieri le fiamme erano generalizzate e stavano coinvolgendo i materiali all’interno dell’immobile. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento, valse a contenere il rogo. Successivamente, in collaborazione con la polizia, i vigili del fuoco hanno effettuato un controllo dell’area interessata per cercare elementi utili a stabilire le cause dell’accaduto, che al momento non è stato possibile accertare.