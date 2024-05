Tentato omicidio della moglie, Franco Mari è morto in ospedale

È morto in un letto dell’ospedale San Camillo di Roma Franco Mari, l’88enne della provincia di Latina in fin di vita da venerdì, quando, dopo aver colpito a più riprese la moglie con un coltello da cucina, ha rivolto l’arma contro se stesso, ferendosi con diversi colpi alla giugulare. Ricoverato in stato di arresto in terapia intensiva, piantonato dai carabinieri, lunedì mattina avrebbe dovuto sostenere l’udienza di convalida.

La moglie Poldina Pontesilli, 75enne attinta da almeno sei fendenti, si trova ancora ricoverata in gravi condizioni al Gemelli, sebbene il quadro clinico sembri in leggero miglioramento. Fintasi morta, era stato proprio lei a lanciare l’allarme dopo il tentato omicidio-suicidio, avvenuto nell’abitazione della coppia, a Sermoneta. Tutto sarebbe iniziato da una lite, sebbene su dettagli e dinamica siano ancora in corso indagini.