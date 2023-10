Escursionista disperso sulla Francigena, ritrovato dopo ore di ricerche

Una disavventura a lieto fine: è stato ritrovato oggi, domenica, l’escursionista inglese disperso sulla via Francigena. Il turista, settant’anni e da un anno residente a Savona, era in cammino da mercoledì, ma aveva perso l’orientamento. Sabato pomeriggio, prima che il suo smartphone si spegnesse, tramite il personale di un Bed&breakfast in cui aveva pernottato è scattato l’allarme al numero di emergenza 112.

Massiccia, la macchina dei soccorsi arrivatasi. La vasta area delle ricerche, tra Sermoneta e Sezze, è stata battuta ininterrottamente da un elicottero “Search and Rescue” dell’Aeronautica militare, da diverse squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale supportate da operatori specializzati in Topografia applicata al soccorso, dal nucleo cinofili del Comando dei vigili del fuoco di Rieti, da personale dello stesso Corpo munito di droni e proveniente dal Comando di Roma e da un elicottero del reparto Volo di Ciampino, che ha sorvolato la zona in collaborazione con un elicottero della Guardia di finanza. Sul posto anche Carabinieri Forestali, Soccorso alpino, Protezione civile e 118.





