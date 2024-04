Incidente sul lavoro, morto l’operaio caduto dal tetto del capannone

Non ce l’ha fatta Gheorghe Breahna, l’operaio edile d’origini rumene rimasto gravemente ferito lo scorso 8 aprile mentre lavorava in un’azienda di via Carrara, tra Latina Scalo e Sermoneta. E’ morto nella serata di lunedì, dopo giorni di agonia in un letto dell’ospedale romano San Camillo.

L’incidente sul lavoro che l’ha visto coinvolto si è verificato mentre era sul tetto di un capannone, da dove è precipitato nel vuoto, secondo le ricostruzioni da un’altezza di circa nove metri. Era impegnato nella sistemazione della copertura dell’immobile.





Sull’accaduto è in corso un’inchiesta, incentrata in particolare sulle effettive condizioni di sicurezza.