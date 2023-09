Daniela Pes e Alessandro Baris: musica elettronica per evocare l’arcaico

Nuova data per il festival musicale Tracce, la rassegna nata a Terracina e giunta ormai alla sua decima edizione. Anche quest’anno l’associazione culturale Bucolica fa atterrare nella città del Tempio di Giove Anxur una bella porzione di musica nuova: musicisti, cantautori, producer e compositori provenienti dalla scena indipendente italiana e internazionale, per chi ha il palato fine e la curiosità di esplorare universi sonori altri.





Dopo l’intenso indie folk degli svizzeri Black Sea Dahu sulla spiaggia del lungomare Circe il 10 luglio, in collaborazione con lo stabilimento balneare Bahia e, le bellissime ballate di Galoni nell’area archeologica del Foro Emiliano a due passi dal teatro, è in arrivo una «doppietta» tutta italiana. Il 20 settembre va in scena Daniela Pes, musicista originaria della Gallura, la cui sfilza di concerti previsti in tutta Italia è già sufficiente a definirne il talento e l’assoluta novità nel panorama musicale.

Immersa in un universo artistico tutto suo, il disco d’esordio, “Spira”, sta attirando l’attenzione anche della stampa estera. Daniela Pes canta, ma con una lingua inventata che è un misto di termini arcaici della Sardegna dialettale arcaica e neologismi, dove anche la parola diviene suono. Prodotta dal musicista Iosonouncane, da bambina nutrita dalle meraviglie di Fabrizio De André, Daniela Pes porta il suo disco in giro per lo Stivale calcando festival prestigiosi quali lo Sponz di Vinicio Capossela, e il Roma Europa Festival.

Ad aprire il concerto, un compositore italiano di assoluto talento, anch’egli dedicato alla musica elettronica, ispirata ai suoni della natura. Alessandro Baris vanta collaborazioni illustri con artisti internazionali (Lee Ranaldo dei Sonic Youth, è uno solo dei nomi presenti in un pezzo del suo disco “Sintesi”), molto apprezzato nell’universo dei compositori di musica per film. E il suo disco d’esordio assume il massimo della potenza nelle performance live, accompagnato da opere di visual art.

Quella che andrà in scena sotto la terrazza del Municipio di Terracina, affacciata sul mare, sarà un’immersione intima tra chiaroscuri e di grande impatto emotivo, come da anni ormai gli organizzatori di Tracce, grazie al continuo sostegno del Comune di Terracina, hanno abituato un pubblico affezionato, fedele e sempre più grande.