Torna il festival del folklore celtico: a Lenola due giorni di eventi nel verde

Tutto pronto per uno dei festival più gettonati dagli amanti della musica e delle tradizioni celtiche: il Celtic Hills Days 2023. L’evento è organizzato dall’associazione Clan La Sacra Quercia e quest’anno è previsto il 21 e 22 luglio presso il Parco Mondragon di Lenola.

“Si tratta della terza edizione di un grande evento a tema celtico, durante il quale gli avventurieri visitatori potranno respirare lo spirito di una cultura millenaria, spiritualmente e materialmente vicina alla natura e alle sue atmosfere”, spiegano dall’organizzazione. “I principi del Clan La Sacra Quercia si basano sulla consapevolezza che le radici di ogni popolo sono profonde, tanto da intrecciarsi con quelle delle civiltà che, a uno sguardo superficiale appaiono lontane, ma che inevitabilmente nel tempo e nello spazio si sono toccate, creando bellezza e varietà”.





Tra le band presenti sul palco del Celtic Hills Days 2023: gli Irish PopCorn, band Celtic Folk romana, aprirà le danze il primo giorno con un repertorio di musica irlandese, scozzese, bretone e gallese; Conairì, trio romano di musica celtica tradizionale – di recente costituzione – suonerà il secondo giorno in apertura ai 50 Celt; quest’ultima – band Celtic Rock di provenienza marchigiana – si esibirà in pezzi propri e brani della tradizione celtica rivisitati in chiave rock.

L’anima del festival si scalda attraverso giochi tradizionali e Highland Games come il lancio del tronco, la sfida del martello celtico, il tiro alla fune, lo sci di coppia e il Valhalla Walk. Un accampamento in stile vichingo sarà allestito dagli Skjaldborg e dall’associazione Il Cigno e il Grifone: questi condurranno i curiosi visitatori nel tessuto dell’arte popolare della grande civiltà norrena attraverso rievocazioni e attività didattiche, quali la scherma storica, il tiro con l’arco, dimostrazioni di caccia, realizzazioni di tatuaggi con handpoke storico e molto altro.

Durante il festival sarà presente un’area LARP (Live Action Role Playing) interattiva, a cura delle associazioni L’Ordine degli Elementi e La Triade, a cui potranno partecipare sia adulti che bambini.

Il tutto sarà condito dalla presenza di stand gastronomici e mercatini d’artigianato che contribuiranno al folklore con l’esposizione di opere e manufatti ricavati da materiali naturali, come legno, pietra, cuoio, metalli, quindi spade, corni e tessuti, e poi incensi, oli essenziali, unguenti, idromele, ecc.

Nei due giorni si susseguiranno approfondimenti, conferenze, workshop, spettacoli di varia natura, e poi ancora presentazioni di libri, escursioni, e tanto altro.