Terracina, parte il festival delle birre artigianali nella pineta vista mare

Da mercoledì 9 Agosto a domenica 13 agosto 2023, presso il Parco “La Pineta” in Via C. Colombo, la prima edizione di “Terrakiné-Birre Sul Mare”, un evento ad ingresso gratuito dedicato a birra di qualità, street-food ed intrattenimento per grandi e piccini.

L’Associazione “Pro Loco” di Terracina torna ad organizzare grandi eventi per la città con il Festival delle birre artigianali “Terrakiné-Birre Sul Mare”, dal 9 al 13 agosto 2023 in via C. Colombo.





Il parco “La Pineta”, a pochi metri dal lungomare terracinese, ospiterà l’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Terracina, in collaborazione con l’Associazione “Terrakiné” e la Società “Emozione esponenziale”, in partnership con l’Agenzia di comunicazione “Jungle team”.

“Terrakiné-Birre Sul Mare 2023” è la prima edizione di un festival di birre artigianali che vuole coinvolgere cittadini terracinesi e turisti non solo con birre di qualità, ma anche con una vasta offerta gastronomica ed un intrattenimento per tutte le età, dagli adulti ai bambini. L’evento, infatti, intende promuovere le realtà locali e valorizzare il territorio creando contenuti di grande spessore per la città di Terracina.

Location, food&beverage

Gli spazi del parco “La Pineta” si prestano perfettamente ad accogliere tutti i partecipanti all’evento. L’idea dell’Ass. “Pro Loco” è quella di ricreare un salotto a cielo aperto dove degustare al meglio tutte le proposte dei 4 punti food e le birre di prima qualità realizzate dai 9 birrifici laziali di zona presenti al festival.

Il parco verrà allestito con sedute di vario genere per garantire il massimo comfort e trasformare il verde all’ombra dei pini in spazio utile al pubblico, dove trascorrere piacevolmente la permanenza all’interno del festival.

L’offerta gastronomica è variegata, valorizza le realtà locali e vede proposte come:

pinsa di “ Antico Forno” e “ Serafina Cioffi”

e “ sfizi fritti

maritozzi salati con tre tipologie di condimento( carne, pesce, vegetariano)

pasta fresca di “Pastificio Ilvana” con tre tipologie di condimento (carne, pesce, vegetariano)

con tre tipologie di condimento (carne, pesce, vegetariano) prodotti di bufala di “Antico Mulino”

bombe calde

Birra e Birrifici

“Terrakiné-Birre Sul Mare”, in quanto Festival di birre artigianali, dà ampio spazio al panorama brassicolo laziale con la presenza all’evento di ben 9 realtà della regione Lazio. La selezione delle birre è minuziosa ed include, inoltre, speciali birre gluten free opportunamente segnalate sulla lista completa dei birrifici.

I Birrifici presenti al festival sono:

Schininà Brewing – Terracina

Eastside – Latina

Tsunami Birrificio Artigianale – Ceccano

Birrificio Ciociaro – Veroli

Birrificio Lepino – Segni

Birrificio Terre di Confine – Sonnino

TIP Birrificio Artigianale – Torre in Pietra

Birrificio Pontino – Latina

Lynn Peak Beer – Valmontone

Organizzazione del Festival e Intrattenimento

Il festival è a ingresso gratuito. Per l’acquisto di birra, cibo e bevande è necessario il gettone, la moneta ufficiale dell’evento, del valore di 2 €. In cassa, infatti, sarà possibile cambiare soldi in gettoni per la partecipazione al festival. In particolare, ogni gettone dà diritto a una mezza birra da 0.15 mentre la degustazione di una birra da 0,30 è di 2 gettoni. Il bicchiere con cui effettuare la degustazione è gratuito e viene consegnato direttamente dai birrifici; è realizzato in plastica compostabile nel rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti

Intrattenimento adulti e bambini

Non solo birra e buon cibo, ma anche intrattenimento: al “Terrakiné-Birre Sul Mare” non mancherà la musica, con djset attivi nel verde del parco, dall’orario aperitivo fino a tarda sera.

Dal 9 al 13 Agosto 2023, il festival vorrà garantire ogni giorno attività ricreative diverse che coinvolgano anche le realtà sportive e culturali del nostro territorio.

La programmazione dell’evento, infatti, prevede:

Mercoledì 9 Agosto:

dalle ore 19:00 – Rugby Terracina

dalle ore 19:00 – Robof ed Antonio Caiazzo @vastiff Live Painting

dalle ore 21:00 – Spettacolo Bolle di Sapone di Alessandra Gradassi

ore 19.30/20.30 Street Workout con i ragazzi di RETE SOLIDALE

ore 21/22:00 Beer Urban WorkOut – Antonio Vallone

dalle ore 23:00 – Spettacolo Bolle di Sapone di Alessandra Gradassi

Giovedì 10 Agosto:

dalle ore 18:00 – Basket Terracina

dalle ore 19:30 – Banda Musicale di Terracina con il Gruppo Majorettes

Venerdì 11 Agosto:

dalle ore 18:00 – Volley Terracina

dalle ore 19:00 – Robof e @vastiff live painting

Sabato 12 Agosto:

ore 18:00/19:00 – Yoga in Pineta con Daniela Di Leo

dalle ore 19:00 – Anteprima Terracina Book Festival

Domenica 13 Agosto:

ore 19:30 – Spettacolo Teatrale per bambini – “La magica Mary Poppins”

Inoltre, l’intrattenimento per i più piccoli sarà sempre garantito durante il festival nella specifica area kids del parco a cura di Fantasylandia, dal 9 al 13 Agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 00.00.

Sport, musica, arte, fitness, teatro, cultura e tanto altro ancora in una manifestazione che renda tutti partecipi dell’evento, dai cittadini terracinesi ai turisti che, attraverso il festival, avranno la possibilità di conoscere numerose ed importanti realtà attive nel nostro territorio.

Sponsor e supporter

Il festival, organizzato dall’Ass. “Pro Loco”, è in collaborazione con l’Ass. culturale “Terrakiné” e con la Società “Emozione Esponenziale”. Partner dell’evento, l’Agenzia di comunicazione “Jungle Team”.

L’evento, inoltre, apre le sue porte anche ad altre attività del territorio, coinvolgendole attraverso la consegna in cassa a ciascun partecipante di un coupon omaggio con una promozione speciale da spendere presso le realtà che hanno aderito all’iniziativa dando supporto al festival.

Orari dell’evento

9 Agosto – 18.00/2.00

10 Agosto – 18.00/2.00

11 Agosto – 18.00/2.00

12 Agosto – 18.00/2.00

13 Agosto – 18.00/2.00