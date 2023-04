Successo a Gaeta per il festival dedicato ai giovani

È terminata nei giorni scorsi a Gaeta l’ottava edizione di Festivaldeigiovani.

Tanti studenti e soprattutto tanti eventi nel grande Village allestito in piazza di Liegro e Piazza Virgilio a Gaeta. La rassegna, ha coinvolto migliaia di studenti provenienti da tutt’Italia.

Soddisfazione sia da parte dell’ideatrice dell’iniziativa, Fulvia Guazzone, ma anche da parte delle istituzioni locali tra cui il sindaco Cristian Leccese, e il consigliere regionale del Lazio ed ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano.

Giovani e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del futuro. L’evento è stato realizzato, come per le passate edizioni da Noisiamofuturo®, promossa con il Comune di Gaeta e in partnership con l’Università Luiss Guido Carli.

Numerosi i partner che hanno scelto di partecipare all’evento: Adidas, Umana, Ariete Fattoria Latte Sano, Loacker, E-Distribuzione, Habacus, Grimaldi Lines, Cellularline, Specialità Italiane, Mondadori, Rizzoli, Piemme e Scuola Holden.