“Castelforte antica terra di sapori semplici”: appuntamento domenica e lunedì

“Domenica 17 settembre e lunedì 18 – dice il sindaco Angelo Felice Pompeo – il Comune di Castelforte ha organizzato una due giorni dedicata ai prodotti tipici della nostra terra“. Oltre ad un incontro con degli esperti di varie discipline, tutti coloro i quali verranno a Castelforte per l’evento potranno gustare gratuitamente piatti di fagioli, ceci e olive oltre alle ‘cazzabotte’ e ai ‘piccelatiegli’, che saranno cotti al momento dai volontari del Gruppo folk Glio’ Ventrisco, che si occuperanno anche della distribuzione. Naturalmente si potrà avere anche un ottimo bicchiere di vino, offerto da ristoranti ed enoteche, nonché gustare le marmellate all’arancia della Cooperativa La Forte dell’azienda Romanelli. “La Villa comunale San Giovanni Paolo II – dice l’assessore alla Cultura Angela Iannotta – sarà allestita con tavoli e sedie come se fosse un grande ristorante all’aperto. Davvero una formula nuova e accattivante per fare cultura e divulgare una maggiore conoscenza dei nostri eccezionali prodotti tutti di alta qualità e importantissimi nella dieta mediterranea”.

In particolare saranno messe al centro dell’attenzione le arance rosse (prodotto agroalimentare tradizionale) e le bionde di Suio, il ‘Pane Cafone’ di Castelforte, i ‘Piccelatiegli’ (altro prodotto agroalimentare tradizionale) e l’Olio Dop delle Colline Pontine. Il progetto, denominato ‘Castelforte antica Terra di Sapori semplici’, è stato sovvenzionato dalla Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) e collaboreranno alla migliore riuscita dell’evento i ristoranti, le locande, le osterie, le enoteche del Comune che si sono rese disponibili. Saranno presenti anche le sette aziende olivicole di Castelforte: AgriBio, Colle Bio, Di Ponio, Falso, l’Oasi di Suio, Romanelli e Veglia.





La due giorni sarà aperta da un incontro al quale interverranno i tecnici e gli esperti dell’Arsial Immacolata Miracolo Barbagiovanni, Miria Catta e Olga Simeone, il referente del Lazio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Alfredo D’Antimi, il capo panel Rocco Parisella della Capol, la biologa nutrizionista Lucia Testa.

Nel corso dell’incontro saranno presentati ufficialmente, per la prima volta, otto video promozionali e divulgativi dedicati alle Arance Rosse e Bionde e alle sue caratteristiche nutrizionali, al Pane Cafone di Castelforte, ai Piccelatiegli e ben cinque all‘Olio Evo Dop delle Colline Aurunche che in maniera sempre più generosa e qualificata viene prodotto sulle nostre colline. I video dedicati all’olio metteranno al centro in particolare la Dieta Mediterranea, e l’importanza dell’olio nell’ottica della prevenzione delle malattie tumorali e dell’Alzheimer. Una particolare sottolineatura verrà dedicata all’importantissima tematica dell’Olioturismo. Tutti gli otto video saranno poi veicolati non solo sul canale YouTube del Comune e sui social media curati dal Servizio Istituzionale Relazioni Interne ed Esterne ma anche dai social media e dai canali comunicativi dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e della Capol di Latina.

Ad allietare le due serata ci saranno gli interventi musicali di karaoke live, ‘Enzo e Laura’ domani sera e il 18 settembre i ‘Preludio Band’.