Attacchi informatici, down diversi servizi dei Comuni

Non c’è pace per i siti istituzionali dei comuni del sud della provincia pontina: prima erano finiti sotto attacco dei pirati informatici i siti web di Santi Cosma e Damiano e di Castelforte, poi è andato fuori uso e non raggiungibile quello del comune dell’isola di Ponza. Questa mattina anche l’annuncio di quello di Fondi.

Non si tratta di attacchi hacker ai danni diretti dei siti web istituzionali dei centri del sud pontino, più dei server a cui questi enti si appoggiano. Il disagio, ovviamente, è percepito in modo reale anche sul territorio con i cittadini che lamentano di non riuscire ad utilizzare i servizi web.





LA NOTA DEL COMUNE DI FONDI