Emergenza abitativa, il piano di azione per Castelforte

Enrico Della Pietà, presidente dell’Ater della Provincia di Latina, e Paolo Ciampi, direttore generale dell’azienda, hanno incontrato oggi il Sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, il Vice Sindaco Michela Terillo, e il responsabile dell’area tecnica Margherita Pernarella.

E’ stato fatto il punto sulla situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che insistono nell’area comunale con particolare attenzione agli alloggi liberi da assegnare.





“Abbiamo concordato con il Sindaco – ha spiegato il presidente dell’Ater – un piano di intervento per cercare di risolvere al meglio le esigenze abitative dei cittadini di Castelforte, tenuto conto della difficile contingenza economico sociale”

“Esprimo – ha spiegato il sindaco – soddisfazione per l’esito dell’incontro durante il quale abbiamo pianificato interventi sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione del patrimonio Ater, sia per la ristrutturazione degli alloggi liberi”.