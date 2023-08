FOTO – Frosinone fa l’impresa e batte l’Atalanta

Una giornata da incorniciare per i tifosi e la squadra di Frosinone che, grazie ad una grande prestazione, nella seconda giornata della serie A italiana sono riusciti ad avere la meglio con il risultato di 2-1 della più blasonata Atalanta di mister Gasperini.

I giocatori del coach Eusebio Di Francesco erano addirittura avanti 2-0, come la settimana precedente avevano messo in difficoltà il Napoli campione d’Italia passando addirittura in vantaggio.





Questa bella giornata sportiva è stata per noi immortalata dal nostro Renato Olimpio.

LE FOTO DI RENATO OLIMPIO