Politica dinamica a Itri: possibile ingresso in maggioranza di Forza Italia

Potrebbe risolversi senza la necessità di tornare alle urne la crisi amministrativa nel Comune di Itri.

La situazione, potrebbe sbloccarsi nell’unico modo che tutti avevano visto come probabile all’indomani della rottura tra il primo cittadino Giovanni Agresti e la compagine di Fratelli d’Italia locale che fa capo all’ex vicesindaco Elena Palazzo, oggi assessore regionale.





In paese, si parla insistentemente di un tavolo politico sul quale si stanno cercando di riallacciare i rapporti per evitare di tornare alle elezioni anticipate, previo periodo commissariale. In maggioranza potrebbe dunque entrare il partito di Forza Italia, che aveva rotto con il sindaco all’indomani delle elezioni, pur avendo sostenuto lo stesso Agresti in campagna elettorale.

Nei prossimi giorni sicuramente si riuscirà a sapere con più precisione cosa accadrà alla corte del sindaco Agresti, ma rimane alta la probabilità che si riesca a ristabilire una maggioranza di centrodestra, seppur leggermente spostata al centro.