Sottoposto alla Sorveglianza Speciale non la rispetta

Nella stessa data i Carabinieri della Stazione di Itri, nell’ambito delle attività volte invece al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive o di prevenzione personale, verificavano che in un noto locale pubblico del paese, ed in orario notturno, si stava intrattenendo, con altri giovani identificati e gravati anch’essi da precedenti di polizia, un noto pregiudicato della zona, A.A.V. di origine straniera e residente ad Itri, già sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale e a cui era fatto obbligo, secondo Ordinanza del Questore di Latina, di rincasare alle ore 21:00 e di non uscire prima delle ore 07:00, oltre al non dover frequentare persone con pregiudizi penali. Il controllo ha evidenziato, anche in questo caso, l’attenta vigilanza che gli uomini dell’Arma ottemperano nei confronti del territorio per garantire il più possibile la sicurezza dei cittadini ed il rispetto imperativo delle Leggi.