Itri, è crisi in maggioranza: sindaco ritira deleghe a FdI

La questione politica a Itri si infittisce, come non sembra risolversi la frizione tra il sindaco Giovanni Agresti e la compagine di Fratelli d’Italia capeggiata dall’assessore regionale Elena Palazzo.

Nei giorni scorsi, proprio il partito di FdI, una nota del gruppo e condivisa con l’ex prima cittadina Palazzo ha accusato pesantemente l’azione amministrativa di Agresti: “Il Sindaco – avevano accusato da Fratelli d’Italia – la smetta con i suoi metodi arroganti ed impari ad avere rispetto del gruppo più importante della sua maggioranza”.





La replica, per atti ufficiali, è arrivata direttamente dal primo cittadino che ha concretizzato la crisi della propria maggioranza ritirando le deleghe a tutti gli esponenti del partito della Meloni della propria amministrazione. Ma non solo. Agresti in una nota ha anche voluto dire la propria, rispedendo al mittente le accuse e parlando di un “atteggiamento sconvolgente”.