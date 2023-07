La Pedemontana di Formia, opera cruciale per la viabilità non solo per la stessa Formia o ma di tutto il sud del Lazio dovrebbe realizzarsi.

Il condizionale rimane d’obbligo, anche per le troppe volte di cui se ne è parlato senza mai arrivare a nulla di concreto.





Adesso a dare speranza è il fatto che la realizzazione dell’opera rientra nel contratto di programma dell’Anas.

A dare riscontro di ciò il consigliere regionale della zona in quota Forza Italia ed ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano.