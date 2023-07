Disservizi Cotral, il sindaco scrive in Regione

Il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo prende carta e penna e invia una lettera in Regione al responsabile Cotral lamentando disservizi e soprattutto che, tutte le corse del servizio pubblico extraurbano che arrivano a Santi Cosma e Damiano vengano fatte fermare anche a Castelforte.

IL TESTO DELLA LETTERA





“Con grande rammarico mi vedo costretto a rappresentare alle SS.LL. il grave disservizio che si sta verificando nel mio Comune circa le modalità di espletamento dell’importante ed essenziale servizio di trasporto pubblico extraurbano.

Da qualche giorno, infatti, sto ricevendo segnalazioni anche “giustificate” di decine di cittadini che lamentano il taglio immotivato del collegamento COTRAL nel mio Comune. In particolare, Castelforte è stato “escluso” senza alcuna comunicazione ne verbale ne scritta sia al Comune che ai cittadini utenti (che pagano il servizio) circa la decisione unilaterale di effettuare il termine corsa a Santi Cosma e Damiano. In sostanza, tutti i pullman, stando alle sommarie informazioni che sono riuscito ad assumere in queste ore nei quali il mio telefono è stato raggiunto da segnalazioni a raffica di utenti arrabbiati, terminano la loro corsa a Santi Cosma e Damiano senza permettere, come è sempre stato, che gli utenti del servizio pubblico di trasporto possano scendere alle fermate del Comune di Castelforte. A ciò si deve aggiungere, al fine di comprendere bene il problema, che lo stesso pullman, dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri a Santi Cosma e Damiano prosegue “fuori servizio” e scarico il suo percorso passando (come è sempre stato) per le strade di Castelforte ove insistono varie fermate mentre i poveri utenti sono costretti a percorrere a piedi i circa 2Km che occorrono per raggiungere il centro di Castelforte.

Sinceramente non si comprende la ragione di questa Vs decisione che mi ha lasciato perplesso e sbigottito anche perché storicamente la nostra Città è sempre stata servita adeguatamente,

In attesa di un cortese urgente riscontro chiedo che, tutte le corse COTRAL che passano a Santi Cosma e Damiano prolunghino il loro servizio (come sempre) anche a Castelforte, dove ripeto, transitano con la scritta “Fuori servizio” e scarichi.”