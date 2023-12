I Cotral tornano a fermare nella parte alta di Sperlonga

La notizia è arrivata dal borgo rivierasco a seguito di lavori in piazza Europa, e la creazione di una piccola rotonda.

Adesso gli autobus del servizio pubblico regionale sono tornati ad effettuare la fermata nella parte alta del paese.





Da aprile scorso, infatti, l’unica vera fermata fatta all’interno del centro abitato, era quella in via Lepanto, nella parte bassa del paese, tra le lamentele di cittadini, turisti e commercianti.

Per quello, il Comune aveva optato per migliorare la situazione viaria in piazza Europa, per permettere ai bus, di colore blu scuro di tornare anche nella parte alta del paese.