A San Giovanni arriva Paolo Belli con l’orchestra di “Ballando con le stelle”

Il comitato per l’attesa festa di San Giovanni a Formia ha annunciato il nome del nuovo super ospite per la grande serata musicale che si svolgerà come da tradizione la sera del prossimo 24 giugno.

Nei giorni scorsi il comitato aveva reso noto come l’artista LDA che si sarebbe dovuto esibire aveva dovuto fare un passo indietro per questioni contrattuali.





L’annuncio del nuovo ospite comunque non è da meno: il prossimo 24 giugno sarà Paolo Belli & Big Band direttamente da “Ballando con le stelle”, il famoso format televisivo di Rai Uno.