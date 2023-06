Minturno, il 4 giugno messa in diretta su Rai 1 e Rai Radio 1

Domenica 4 giugno, a partire dalle ore 10.55, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Rai Radio 1 la messa dalla chiesa di San Pietro Apostolo in Minturno. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari e sarà animata dalla corale polifonica parrocchiale, alla presenza delle autorità cittadine e dei fedeli minturnesi. La messa si potrà seguire sul digitale terrestre, sul sito e app di RaiPlay e RaiPlaySound, per gli italiani all’estero sui canali di Rai Italia.

La chiesa di San Pietro Apostolo fu edificata a partire dal IX secolo, probabilmente su un edificio del IV-V secolo. L’impianto medievale della chiesa è visibile sulla facciata, il campanile e le colonne di spoglio tratte dalla colonia romana di Minturnae. Fu oggetto di vari rimaneggiamenti, in particolare durante il periodo barocco. Tra le molte opere pregevoli si segnala il pulpito e il candelabro del 1264, l’affresco della Virgo lactans del XIII secolo, lacerti di affreschi, quadri e dipinti tra i quali una pregevole Ultima cena di Andrea Sabatini da Salerno, il soffitto a cassettoni del XV secolo, le statue dei patroni quali la Madonna delle Grazie, Santa Lucia e l’Immacolata. La chiesa di San Pietro è stata la cattedrale dell’antica diocesi di Minturno e anche chiesa collegiata.





Il parroco don Cristoforo Adriano afferma: “Per noi è un momento davvero bello per la nostra comunità. Ma siamo felici anche per la devozione di Minturno. È una vera gioia e un onore poter condividere con un ampio pubblico i luoghi della chiesa locale e diocesana”.