Pattinaggio artistico a rotelle, la Polisportiva Nuovi Orizzonti ancora protagonista

Come di consueto, per il pattinaggio artistico a rotelle il mese di maggio rappresenta l’apertura ufficiale delle gare. Con il Trofeo Virtus 7 Stelle, il primo weekend di maggio presso il Palazzetto dello sport di Villaricca (NA) si è svolta la prima gara per categorie aperta a tutti i novelli pattinatori. Atleti anche questa volta numerosissimi e agonisticamente ben preparati, provenienti dalle più blasonate scuole di pattinaggio della Campania, ma anche dal Sud pontino: folta come sempre la partecipazione delle pattinatrici della scuola di pattinaggio artistico della Polisportiva Nuovi Orizzonti, che da ormai due anni presso la tensostruttura di via Colombo sul lungomare di Scauri prepara ragazze provenienti da tutto il comprensorio. Ventiquattro, quelle che sulla pista dell’impianto sportivo di Villaricca hanno difeso i colori della società, mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti durante l’anno sportivo dalle istruttrici Teresa Amazzini, Laura Scarlino e Federica Nardella.

Caterina Addessi, Serena Cestrone, Federica Stefanelli, Greta Orlandi, Karol Scipione, Celeste Buttaro, Miriam D’Adamo, Azzurra Stefanelli, Mia D’Alessandro, Francesca D’Alessandro, Asja Panfili, Chiara Ialongo, Naomi Conte, Ilaria Testa, Erica Raponi, Laura Ruggiero, Irene Pezzetta, Luna Castaldi, Gioia De Toro, Giorgia Antonini, Matilde D’Eprio, Viola Papa Grippo, Flavia Nocella. Queste le giovanissime protagoniste della polisportiva della Provincia di Latina, tutte a fornire ottime prestazioni, che hanno regalato ai presenti emozioni a non finire.





Di ben altro spessore per il livello delle atlete in gara è stato invece il Campionato Regionale Aics 2023, svoltosi sempre nell’impianto di Villaricca nel weekend appena trascorso. “Questa volta i risultati contavano un po’ di più e le nove atlete scese in pista in rappresentanza della polisportiva non hanno tradito le attese”, sottolineano dalla Polisportiva Nuovi Orizzonti. “Con una prestazione che possiamo definire tecnicamente e artisticamente perfetta, la pattinatrice itrana Giada Paliotti, classe 2014 ,nella categoria 1° Livello B si è laureata campionessa con la conquista della medaglia d’oro”. Secondo posto e medaglia d’argento nella categoria 4° Livello E per l’ormai veterana della scuola Giorgia Coianiz, classe 2005: “Piccoli infortuni nell’esecuzione del disco ne hanno compromesso il podio più alto”. Medaglia di bronzo che pesa come l’oro per l’atleta formiana Flavia Nocella, classe 2010, nella categoria 4 Livello Principianti, alla sua seconda gara in assoluto. Ad un passo dal podio la pattinatrice formiana Barone Ludovica, classe 2009, nella categoria 2° Livello D. Ma hanno ben figurato al cospetto delle tante bravissime atlete in gara anche le altre pattinatrici della scuola, Eloise D’Ambrosio, Sophie D’Ambrosio, Chiara Treglia, Ilaria Testa e Claudia Quarantani.

L’appuntamento con la prossima gara è in programma per il weekend del 17 giugno con il trofeo Fisr, ancora da definire la sede di svolgimento. Fervono intanto i preparativi per un finale di stagione che, al solito, si annuncia ricco di eventi. “Per il secondo anno consecutivo in collaborazione con il Comune di Minturno e quest’anno aiutati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici con la concessione di una pista che sarà installata presso l’Arena Mallozzi, a partire dal 20 giugno e fino al 28 andrà in scena la manifestazione ‘Rotelle sotto le Stelle‘”. Tutte le sere dalle 19.00 alle 23.00 per i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 4 e i 14 anni sarà possibile provare l’emozione del pattinaggio ed assistere alle esibizione delle ragazze della scuola, con la Polisportiva Nuovi Orizzonti che metterà a disposizione i pattini e gli istruttori che faranno da guida per il primo approccio a questo sport. L’Arena Mallozzi sarà poi la location della serata più attesa dell’anno, quella del 29 giugno, con lo spettacolo ‘La Notte delle Rotelle‘, che anche quest’anno vedrà la partecipazione di affermati artisti del panorama musicale del comprensorio, dei pattinatori professionisti provenienti dalla più antica e prestigiosa scuola di pattinaggio artistico di Napoli, lo Skating Club Edenlandia e di tutte le pattinatrici della ormai affermata Polisportiva Nuovi Orizzonti.