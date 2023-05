Il segretario generale della CGIL e famoso già dai tempi della Fiom Maurizio Landini nei giorni scorsi ha fatto visita nel territorio del sud pontino, precisamente a Formia, presso il centro commerciale di Itaca e poi all’assemblea dell’ospedale Dono Svizzero di Formia.

In particolare, all’incontro presso la struttura sanitaria Landini ha parlato di come le battaglie in ambito sanitario sono battaglie di tutti.