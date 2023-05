Formia festeggia due centenarie

Due centenarie festeggiate a Formia nel giro di due giorni. La prima, la signora Anna Caruso, che mercoledì scorso ha compiuto 100 anni nella sua abitazione di via Filippo Sciarra, attorniata dall’affetto e dal calore di familiari e amici. La seconda festa si è tenuta presso la residenza per anziani “Belvedere”, dove a spegnere le tanto attese candeline questa volta è stata la signora Lidia Romanelli.

In entrambi i momenti conviviali era presente il vicesindaco Giovanni Valerio, che oltre a trasmettere i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza, ha consegnato alle due neo centenarie una targa celebrativa e un omaggio floreale. Una doppia gradita visita da parte dell’amministrazione che si è conclusa tra sorrisi, battute e momenti di divertimento in un puro clima di festa.





“E’ con grande gioia che rivolgo i miei più affettuosi auguri, in rappresentanza dell’intera città di Formia, alle nostre due concittadine, Anna Caruso e Lidia Romanelli, per il grande traguardo raggiunto, attraverso un percorso di vita intenso per entrambe, fatto di fatica e di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni”.