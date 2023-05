Lo scorso fine settimana sull’isola di Ponza si è verificata una violenta lite tra stranieri.

I fatti sono stati registrati in località Le Forna, dove sono dovuti intervenire anche i Carabinieri per via di qualche parola di troppo tra stranieri pare dell’est Europa che hanno portato ad una violenta rissa.





L’ipotesi più accreditata dalle indagini è che il tutto sia partito per qualche avance ad una donna e forse dopo che qualcuno aveva alzato troppo il gomito.