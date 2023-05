“Steelman H24 Race”, a Gaeta la competizione sportiva che sfida ogni limite

Una competizione sportiva per sfidare sé stessi e superare i propri limiti. A partire dall’alba di sabato 27 maggio e fino all’alba di domenica 28, Gaeta sarà il campo di gara naturale di “Steelman H24 Race”, un evento pioneristico e unico nel suo genere, che mette alla prova endurance, forza massima e resistenza psicologica degli atleti in gara. I 100 partecipanti, provenienti da tutto il mondo – con presenze registrate da Dubai, Thailandia, Francia e Cipro – e suddivisi in due categorie (uomo-uomo e uomo-donna), sono stati scelti attraverso una rigorosa qualificazione, dimostrando di avere la forza e la mentalità necessarie per affrontare le sfide che li attendono.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l’Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco Cristian Leccese, dell’Assessore alla Polizia Locale Stefano Martone, e del Consigliere comunale Angelo Magliozzi, tra i promotori dell’evento; a raccontare le fasi preparatorie di “Steelman – Gaeta edition” e spiegare le prove che dovranno affrontare gli atleti, sono stati gli organizzatori – entusiasti ed emozionati – Michele Cappa e Christian Laccetta, accompagnati dal rappresentante della DLT Viaggi, main sponsor della manifestazione, Danilo Visciola.





La competizione, che durerà 24 ore, sarà suddivisa in 8 eventi con 7 diverse discipline – run, swim, kayak, weightlifting, mtb, event secret, indoor rowing, hero workout – partendo alle 6:00 di sabato 27 da Piazza XIX Maggio per poi toccare Monte Orlando, Gaeta Medievale, Serapo, Fontania, fino ad arrivare via mare al Grand Hotel Il Ninfeo, per la gara di kayak. Il “campo base” sarà allestito in Piazza XIX Maggio, dove, al termine di tutte le prove notturne, verrà dato spazio alle premiazioni alle 9:00 di domenica 28.

Il villaggio, che sarà allestito con tutti i confort necessari per rendere l’esperienza dei partecipanti indimenticabile, ospiterà nella mattinata di sabato 27, dalle 9 alle 13, anche delle attività aperte al pubblico: lezioni di trx, yoga, crossfit e minirugby.

«Voglio innanzitutto complimentarmi con Christian e Michele – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – e con i ragazzi impegnati nell’organizzazione di Steelman. Credo che la passione e l’entusiasmo che hanno spinto tutti loro nella creazione di questo progetto ambizioso, possa essere da esempio per i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco per la realizzazione di un sogno. Il Comune di Gaeta darà sempre il proprio appoggio nel sostenere chi ha voglia di fare e di investire sui propri obiettivi, e spero davvero che questa iniziativa possa diventare un brand internazionale di cui vantarci, un caso di successo che da cui possiamo trarre vantaggio anche per far conoscere sempre di più la nostra Città anche oltre i confini nazionali. Ringrazio tutti coloro che, mettendo insieme energie e disponibilità, hanno contribuito a far sì che Steelman, attraverso un lavoro di squadra, sia diventato realtà, tra questi anche il Comandante della Polizia Locale, Anna Maria De Filippis, il Vicecomandante Mauro Pimpinella, e tutti gli uffici preposti. Gaeta continua ad essere scenario naturale e palcoscenico per manifestazioni di rilevanza internazionale, puntando in modo particolare su di una destagionalizzazione che permetta alla Città di essere viva 365 giorni all’anno, e continueremo su questa strada».

«Un gioco di squadra – queste le parole dell’Assessore alla Polizia Locale Stefano Martone – ha permesso la realizzazione di questo grande progetto, grazie alla disponibilità della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile e di tanti altri enti hanno apportato il proprio contributo, oltre ovviamente agli organizzatori. Il turismo sportivo oggi potrebbe rivestire un ruolo centrale nell’economia della nostra Città, non solo per la stagione estiva ma anche e soprattutto per quella invernale, diventando un volano importante sul quale puntare l’attenzione e poter investire».

«La nostra Amministrazione – ha aggiunto il Consigliere comunale Angelo Magliozzi – ha voluto da subito sposare un progetto che sarà per il futuro ad ampio respiro, ma Gaeta continuerà a confermarsi come tappa italiana e ci teniamo molto che possa essere così. Ringrazio gli organizzatori, Christian e Michele, ma un plauso particolare va anche ai tanti attori che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento».

«Un ringraziamento particolare – hanno aggiunto gli organizzatori Michele Cappa e Christian Laccetta – al Sindaco Leccese, all’Amministrazione comunale, al nostro main sponsor DTL Viaggi e a tutti coloro che ci hanno supportato nella preparazione di “Steelman”. Siamo molto soddisfatti per il riscontro avuto in questa “Gaeta edition”, con partecipanti che arriveranno anche dall’estero, e il nostro obiettivo è puntare sempre più in alto e raggiungere traguardi sempre più importanti».