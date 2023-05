“Sarà il sindaco di tutti, sarà un sindaco inclusivo, la mia porta sarà aperta per tutti. Il lavoro non mi fa paura”. Sono le prime parole della neo-sindaca di Latina Matilde Celentano a margine della proclamazione, avvenuta mercoledì pomeriggio in un’aula consiliare colma di eletti, sostenitori e semplici cittadini.

VIDEO – IL MOMENTO DELLA PROCLAMAZIONE E LE PRIME PAROLE





