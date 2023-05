Elezioni comunali, Latina ha scelto: Celentano è il nuovo sindaco

Centrodestra a valanga fin dall’inizio dello spoglio. Non c’è mai stata partita a Latina nelle elezioni per eleggere il nuovo primo cittadino.

Dopo circa tre ore e mezzo di spoglio l’ex sindaco Damiano Coletta ha deciso di rompere gli indugi e ha telefonato a Matilde Celentano accettando la sconfitta.





In attesa dei risultati definitivi, l’unica cosa certa è che la Celentano sarà la nuova prima cittadina di Latina.

LA DICHIARAZIONE DELLO SCONFITTO COLETTA

“La città ha scelto in modo chiaro Eravamo ben consapevoli che sarebbe stata una sfida difficile in considerazione del vento nazionale e regionale. Anche Latina dunque ha deciso di confermare questa tendenza. Ci tengo a ringraziare tutta l’organizzazione e naturalmente tutti i candidati della coalizione che si sono impegnati in prima persona e che in questa campagna elettorale non si sono mai risparmiati. Ho la coscienza a posto e la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora inizia una nuova fase, in cui faremo un’opposizione responsabile e dura. Affrontiamo un momento molto delicato. Confido nel fatto che il percorso avviato sullo sviluppo della città faccia il suo corso. Il nostro compito sarà quello di vigilare”.