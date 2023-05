Elezioni Terracina, Minutillo: “Risultato Giannetti straordinario, FdI forza trainante centrodestra”

“Siamo felicissimi per lo straordinario risultato del sindaco Giannetti , sostenuto con grande forza dal centrodestra unito e siamo sinceramente emozionati per i 5314 voti affidati dagli elettori ai candidati di Fratelli d’Italia, risultato che ci conferma prima forza politica cittadina”. Con queste parole il c oordinatore di Fratelli d’Italia di Terracina , Fabio Minutillo, commenta l’esito della consultazione elettorale per le amministrative nella città tirrenica.

“Il 27,7% conseguito è la testimonianza di come il partito abbia lavorato bene sul territorio e del fatto che i cittadini hanno compreso che le vicende giudiziarie del 2022 stanno assumendo contorni sempre più flebili in termini di gravità e di responsabilità. Desideriamo ringraziare di cuore tutti i nostri candidati per essersi spesi con determinazione e grande orgoglio in nome di un partito che sta restituendo dignità all’Italia, sotto la guida del presidente Meloni, e che ha appena cominciato l’opera di rilancio anche della Regione Lazio. A Terracina, a Latina e in tutta la provincia – prosegue Minutillo – Fratelli d’Italia è la forza trainante della coalizione di centrodestra, un ruolo che ci è stato assegnato dagli elettori e che intendiamo onorare con il massimo impegno. Un grazie va anche ai nostri rappresentanti del governo, ai parlamentari europei e nazionali, agli assessori e consiglieri regionali che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale, testimoniando il proprio apprezzamento per Terracina e confermando l’assoluta disponibilità a supportare l’azione amministrativa della prossima giunta Giannetti perché l’occasione di sfruttare la contiguità dei governi nazionale e regionale è unica. Non c’è tempo per i festeggiamenti, per quanto la nostra gioia desidererebbe esplodere con fragore, perché siamo già a metà maggio, con una stagione estiva praticamente iniziata e diverse criticità da affrontare. Ai consiglieri che siederanno nell’aula consiliare – conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – rivolgiamo un grande augurio di buon lavoro, a chi non è riuscito a ottenere il seggio va il nostro più sentito ringraziamento per essersi battuto con fierezza e ci prepariamo insieme alla sfida del buon governo della città, perché il contributo di chi ha comunque ottenuto centinaia di consensi tra i cittadini sarà estremamente prezioso”.