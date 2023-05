Elezioni comunali, Terracina ha scelto: Giannetti è sindaco

Che il candidato sindaco del centrodestra unito fosse il favorito per la vittoria finale era cosa risaputa, ma in pochi speravano in un’affermazione di questo tipo.

Francesco Giannetti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si è imposto con un netto 64,29% che gli valgono anche una netta maggioranza in consiglio comunale pari a 17 consiglieri comunali.





Alle opposizioni non rimangono le che le briciole. La coalizione di centrosinistra di Fabrizio Di Sauro ottiene due consiglieri comunali, come due sono quelli che spettano alla civica di Alessandro Di Tommaso.