Formia, alla Notte nazionale del Liceo Classico ospite lo scrittore Cazzullo

Venerdì 5 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, si svolgerà presso la sede del Liceo classico Vitruvio Pollione di Formia la 9ª edizione della “Notte nazionale del Liceo Classico” in contemporanea con 355 licei italiani e 9 stranieri.

L’appuntamento, dalle ore 18.00 fino alle 24.00, vedrà una serie di laboratori, curati in prima persona dagli allievi e dai docenti del liceo, con esperimenti scientifici, letture di testi significativi della letteratura classica greco-latina, delle letterature italiana e inglese, quindi della cultura, della filosofia e della scienza moderna e contemporanea, accanto a intrattenimenti teatrali e musicali.





Il tema che unirà la prima e la seconda parte della serata è l’humanitas: in un momento in cui si percepiscono ancora gli effetti di un periodo difficile, gli studenti con le loro performances coinvolgeranno il pubblico in una riflessione sui valori legati alla nostra umanità, grazie anche a confronti con figure di spicco del nostro panorama culturale.

Ospite d’onore della serata, alle ore 21, sarà Aldo Cazzullo, che, da oltre trent’anni, racconta sui giornali le principali vicende italiane e internazionali e partecipa, come opinionista, alle più popolari trasmissioni televisive, condividendo con il pubblico le sue esperienze giornalistiche, i suoi studi, le sue conoscenze, le sue riflessioni. Editorialista del Corriere della Sera, di cui dal 10 gennaio 2017 cura la rubrica delle lettere, ha dedicato oltre venticinque libri alla storia e all’identità italiana, sia in chiave critica sia in difesa della storia e delle potenzialità del nostro Paese. Nel 2020 ha pubblicato A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia, un racconto dell’Inferno dantesco arricchito con acute e profonde riflessioni sull’attualità, e nel 2021 il volume sul Purgatorio dantesco, Il posto degli uomini, libri che hanno venduto oltre trecentomila copie. Dal 14 settembre 2022 conduce su LA7 il programma di approfondimento storico Una giornata particolare. Lo stesso mese ha pubblicato Mussolini il capobanda, subito in vetta alle classifiche di vendita.

Cazzullo dialogherà con gli studenti, partendo proprio dalle sue ultime pubblicazioni, e rifletterà con il pubblico sui principali temi di attualità.