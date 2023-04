Trenini e bus, nuovo servizio di collegamento centro città-Gaeta medievale

Attivo il nuovo servizio di collegamento centro città-Gaeta medievale. “Trenini e bus per recarsi comodamente nel centro storico di Gaeta lasciando la macchina nell’ampio parcheggio Avir”, spiega l’amministrazione comunale. Per coloro che non dispongono di abbonamento, è attiva una tariffa unica tutti i giorni di 5 € dalle ore 20:00 alle ore 5:00.

Servizi da e per Gaeta medievale





Trenini: (fermata su Corto Italia incrocio via Serapide) ogni 10 minuti

APRILE e MAGGIO – ogni venerdì e sabato dalle 18:00 alle 01:00;

GIUGNO – venerdì e sabato dalle 19:00 alle 02:00 e domenica dalle 19:00 alle 01:00;

LUGLIO – tutti i giorni dalle 19:00 alle 01:00 (venerdì e sabato fino alle 02:00);

AGOSTO – tutti i giorni dalle 19:00 alle 02:00;

dal 1 al 15 SETTEMBRE – tutti i giorni dalle 19:00 alle 01:00 (venerdì e sabato fino alle 02:00)Linea Bus (da parcheggio Avir a Piazzale Caboto)

Da APRILE a LUGLIO – tutti i sabato dalle ore 21:00 alle ore 02:00;

AGOSTO – tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 02:00

Linea Bus (da parcheggio Avir a Piazzale Caboto)