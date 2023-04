Vela, Coppa Italia 420: conclusa la tappa di Formia. Nel Golfo 112 equipaggi

Si è conclusa con un totale di otto prove valide la Coppa Italia 420 di Formia, evento organizzato dal Circolo Nautico Caposele con la classe 420 Uniqua Italia e patrocinato dal Comune, che nel lungo weekend di Pasqua, ha impegnato nelle acque del Golfo di Gaeta 112 equipaggi, specialisti di questo diffusissimo doppio giovanile.

La vittoria finale è andata all’equipaggio misto Under 17 Lisa Vucetti-Vittorio Bonifacio (SV Barcola e Grignano) che si è aggiudicato anche il primo premio Under 17 e il primo equipaggio misto. Seconde assolute e prime Femminili, Camilla Michelini-Margherita Bonifaccio Open Femminile (LNI Mandello del Lario). Terzi assoluti e primo Under 19 Quan Adriano Cardi-Mattia Tognocchi (CV Antignano). Premiato il primo degli equipaggi Under 15 con Nicolas Margaria-Giulia Perini Shanti (CV Vernazzolesi).





Dopo una splendida giornata di apertura delle regate con sole, vento stabile e mare piatto, è arrivata la pioggia nella vigilia e nel giorno di Pasqua, lasciando tornare il sereno a Pasquetta, giorno conclusivo della regata che ha visto portare a termine due prove con vento debole dai 5 ai 7 nodi.

FOTOGALLERY a cura di Gianluca Di Fazio

“I complimenti vanno innanzitutto ai vincitori della tappa e al Cn Caposele, distintosi per l’organizzazione impeccabile”, commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo. “Formia ancora una volta si è confermato un campo di regata di eccellenza, uno ‘Stadio del Vento’. Siamo orgogliosi di aver ospitato nella nostra città una manifestazione di assoluto prestigio che ci induce a puntare sempre più in alto per valorizzare una tra le discipline più rinomate nel nostro territorio”.