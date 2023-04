Il suono nascosto della street art: a Formia la mostra collettiva internazionale “My Song”

Cosa c’è dietro a un’opera d’arte? Cosa accompagna l’artista nelle lunghe ore di elaborazione, disegno, rifinitura di un’opera di street art? Semplice. Spesso c’è una canzone.

Opere nate in cuffia, si potrebbe dire. Che sia l’indie rock dei Pixies, un brano di Nino Rota, il soul di Stevie Wonder, spesso c’è stata una canzone dietro a un murale, un grande affresco, i dieci piani di altezza di un’opera di street art.





Davide Rossillo, curatore d’arte da anni impegnato nell’arte urbana, ha colto questo dettaglio non trascurabile intuito in anni di ospitate di artisti, e lo ha trasformato nel tema di una nuova collettiva di respiro internazionale. ‘My Song’, questo il titolo della mostra allestita con la co-curatrice Sara Gagliardi, che dal 16 aprile a Formia ospiterà le opere di 31 street artist provenienti da tutto il mondo, ciascuna accompagnata dalla canzone o dalla composizione che l’ha ispirata.

“Abbiamo voluto far interagire l’arte visiva con quella musicale”, spiega Rossillo. “Molto spesso gli artisti traggono ispirazione dalla musica per la realizzazione delle loro opere. Negli anni ho notato che durante le lunghe giornate di lavoro, ore trascorse su ponteggi e impalcature, preferiscono isolarsi ascoltando musica in cuffia. L’opera in qualche modo si realizza lungo una colonna sonora. L’idea mia e di Sara è stata di chiedere a ciascuno degli street artist di inviarci un’opera, insieme al pezzo o i pezzi musicali che’hanno ispirata. Di questa simbiosi tra arte visiva e arte sonora, nella mostra, vogliamo far partecipe, grazie all’interazione con l’opera, il pubblico, il visitatore». Grazie a dei QR Code associati alle opere, sarà possibile ascoltare in streaming la canzone mentre si osserva l’opera.

Un viaggio inedito tra i suoni che hanno ispirato i volti surrealisti dell’americano Adam Caldwell, o gli affreschi di Addison Karl, o ancora l’illusionismo visivo del pontino Carlo De Meo, o le opere mastodontiche del brasiliano Apolo Torres.

La mostra, realizzata in collaborazione con Memorie Urbane, uno tra i maggiori Festival di Street art d’Italia di cui Rossillo è fondatore, sarà esposta nella galleria Davide Rossillo Contemporary fino al 17 giugno. Al vernissage il 16 aprile dalle 16.30 – sarà possibile conoscere gli artisti italiani che hanno aderito all’iniziativa.

«Abbiamo Carlo De Meo e Antonio De Paola, che sono di Gaeta e Formia – conclude Davide Rossillo – ma anche Laura Bartolomei da Terracina, e ancora Pretta Fiore, brasiliana d’origine e ‘adottata’ da Fondi, ‘Koso’ che viene da Napoli. Vogliamo coinvolgere il territorio, stimolarlo culturalmente a conoscere sempre meglio l’arte urbana. Anche ascoltando una canzone».

16 aprile ore 16.30 Vernissage

Via XXVI Maggio 26 Formia (IT)

ingresso gratuito

Orari di apertura

Mercoledì – Giovedì – Venerdì e Sabato 16.00 – 20.00 e su appuntamento chiamando il +39.3280333990

www.memorieurbane.it

www.streetartplace.com

www.daviderossillocontemporary.it

Esporranno gli artisti: Adam Caldwell (USA), Addison Karl (USA), Amanda Lynn (USA),

Andrea Grieco (ITA), Antonio De Paola (ITA), Apolo Torres (BRA), Aris (ITA), Artez (SRB),

Carlo De Meo (ITA), César Goce (ESP), DEIH (ESP), Ememem (FRA), GERA1 (GRC),

Helen Bur (GBR), KOSO (ITA), KORI (SRB), Laura Bartolomei (ITA), Nafir (IRN), Natalia

Rak (POL), Pablo Astrain (ESP), Paulo Ito (BRA), Pener (POL), Pretta Fiore (BRA), Rocco

Lombardi (ITA), RUÍDO (PRT), Séma Lao (FRA), Slim Safont (ESP), Sonny Sundancer

(ZAF), SORTWO (ESP), THEIC (URY), Zabala (ESP).